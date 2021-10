Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Lorenzo Musetti? Montepremi e cifre con i quarti ad Anversa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha sconfittoagli ottavi di finale del torneo ATP 250 di. L’altoatesino si è imposto per 7-5, 6-2 sul cemento indoor belga, portando così a casa l’attesissimo derby tra i due giovani italiani. Il 20enne ha dovuto tenere testa alla verve del toscano fino al 5-5, poi ha concretizzato una palla break e da quel momento non c’è stata più partita. L’attuale numero 13 al mondo ha chiuso i conti in un’ora e trentacinque minuti contro il numero 24 del ranking ATP, staccando così il biglietto per il quarto di finale contro il francese Arthur Rinderknech.ha portato a casa un risultato fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals: per approdare a Torino dovrà cercare di vincere questo torneo e poi ...