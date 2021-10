Pagelle Zenit Juve | De Sciglio pennella | McKennie sprecone VOTI

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22:Ledei protagonisti del match traSan Pietroburgo e, valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: Kulusevski, DeFLOP: Bentancur,: Kritsyuk 6.5; Karavaev 6.5, Chistiakov 6 (88? Krugovoi SV), Lovren 5.5; Rakitskyy 6; Wendel 6, Barrios 6, Douglas Santos 5,5; Malcom 5 (69? Kuzyaev), Dzyuba 5 (61? Azmoun 6.5), Claudinho 6 (88? Erokhin SV) All. Semak 6ntus (4-3-3): Szczesny 6; De7, Bonucci 6.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6 (58? Cuadrado 6.5); ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22:Juve Ledei protagonisti del match traSan Pietroburgo e Juve, valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: Locatelli, Claudinho FLOP: ...Risultato ancora fermo sullo 0 - 0 Federico Chiesa @Getty ImagesLa Juventus fa la partita ma non riesce a sfondare dopo il primo tempo del match della Gazprom Arena contro lo. Chiesa e Morata ...Nel match del mercoledì sera, valevole per la 3a giornata di Champions League, Zenit-Juventus termina 0-1: dopo un primo tempo senza occasioni, i bianconeri la spuntano all'81 e restano primi nel giro ...Le pagelle di Zenit-Juventus 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. In terra russa partita ...