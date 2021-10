Oliver Stone torna su JFK: “Ci serve un presidente coraggioso” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) John Fitzgerald Kennedy, ossessione di Oliver Stone. Dopo "JFK" pellicola del 1991 il regista statunitense non ha mai smesso di seguire e indagare il mistero dell'assassinio del presidente democratico nel 1963 a Dallas. E alla festa del Cinema di Roma è venuto a presentare le sue ultime fatiche che illustrano i possibili complotti e le reticenze della CIA. Per Stone, per risolvere i mali degli Stati Uniti servirebbe un presidente coraggioso. Chissà se sarà Joe Biden, irlandese e cattolico come JFK. "Oggi non ci sarebbe un mistero. Sarebbe stato utile avere un telefono cellulare quel giorno... Ci siamo resi conto che tutto fu strutturato da subito per l'insabbiamento; la commissione Warren prese il controllo delle cose insieme al vicepresidente Lyndon Johnson" ha ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) John Fitzgerald Kennedy, ossessione di. Dopo "JFK" pellicola del 1991 il regista statunitense non ha mai smesso di seguire e indagare il mistero dell'assassinio deldemocratico nel 1963 a Dallas. E alla festa del Cinema di Roma è venuto a presentare le sue ultime fatiche che illustrano i possibili complotti e le reticenze della CIA. Per, per risolvere i mali degli Stati Uniti servirebbe un. Chissà se sarà Joe Biden, irlandese e cattolico come JFK. "Oggi non ci sarebbe un mistero. Sarebbe stato utile avere un telefono cellulare quel giorno... Ci siamo resi conto che tutto fu strutturato da subito per l'insabbiamento; la commissione Warren prese il controllo delle cose insieme al viceLyndon Johnson" ha ...

