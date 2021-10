Newcastle | Steve Bruce è stato esonerato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)non è più l’allenatore del. Il suo addio dalera nell’aria: un inizio di stagione disastroso, condito poi dall’imminente avvio dell’esperienza del fondo saudita, ha definitivamente contribuito a rompere i rapporti tra tecnico e club. L’ultima sconfitta arrivata contro il Tottenham ha poi messo una pietra tombale sulla carriera dell’allenatore a St. James Park, che probabilmente verrà sostituito dal componente dello staff di Southgate a Euro 2020 Graeme Jones. Per il prossimo anno la dirigenza sta pensando a nomi comen Gerrard e Lucian Favre. #NUFC can confirm thathas left his position as head coach by mutual consent. The club would like to place on record its gratitude tofor his ...