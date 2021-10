Mondiale ogni due anni: le Federazioni sono pronte a lasciare la FIFA (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Contromossa delle Federazioni che lascerebbero la FIFA nel caso venisse approvato il Mondiale biennale Le Federazioni calcistiche pensano alle contromosse per contrastare l’idea della FIFA di far giocare il Mondiale ogni due anni. Secondo Ap News più di una dozzina di Federazioni europee starebbero valutando di lasciare il massimo organismo di calcio Mondiale come gesto forte nella lotta al progetto. A stabilire le modalità con le quali una Federazione può decidere di annullare la sua associazione alla FIFA è l’articolo 18 dello statuto dell’organo di governo del calcio Mondiale. La Federazione in questione può ritirare la propria associazione mediante preavviso di sei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Contromossa delleche lascerebbero lanel caso venisse approvato ilbiennale Lecalcistiche pensano alle contromosse per contrastare l’idea delladi far giocare ildue. Secondo Ap News più di una dozzina dieuropee starebbero valutando diil massimo organismo di calciocome gesto forte nella lotta al progetto. A stabilire le modalità con le quali una Federazione può decidere di annullare la sua associazione allaè l’articolo 18 dello statuto dell’organo di governo del calcio. La Federazione in questione può ritirare la propria associazione mediante preavviso di sei ...

