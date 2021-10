Måneskin, candidati per “Best Group” e “Best Rock”. Ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Måneskin sono candidati per “Best Group” e “Best Rock”, si terranno in Ungheria il 14 Novembre. Ecco tutti i dettagli Sono state annunciate le nomination per gli MTV EMAs 2021 e i Måneskin sono candidati per “Best Group” e “Best Rock”. Questa è la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie (compresa la “Best Italian Act”) e la prima nomination in assoluto per una band italiana come “Best Group” e “Best ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)sonoper “” e “”, si terranno in Ungheria il 14 Novembre.Sono state annunciate le nomination per gli MTV EMAs 2021 e isonoper “” e “”. Questa è la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie (compresa la “Italian Act”) e la prima nomination in assoluto per una band italiana come “” e “...

