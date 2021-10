Le 5 immagini più spaventose di eFootball

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 30 settembre, il simulatore calcistico che raccoglie l’eredità di PES e lancia la sfida a FIFA 22, è disponibile in download. Che la versione free-to-play del prodotto Konami fosse incompleta e legata all’acquisto di contenuti aggiuntivi (sul modello del popolarissimo Fortnite) era cosa nota, ma nessuno si aspettava di trovarsi davanti alla digitalizzazione dei propri incubi. Gli screenshot circolati in questi giorni compongono una sinistra galleria degli orrori, oggetto di infiniti meme, che hanno spinto qualche utente di Steam a etichettare il gioco come “horror psicologico”. Una definizione che avvicinaa titoli di grande successo come Resident Evil e Silent Hill. Abbiamo qui raccolto i nostri screenshot preferiti: mettete a letto i bambini.