La Fiorentina su un obiettivo di Giuntoli: può essere il sostituto di Vlahovic (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il mancato rinnovo di Vlahovic ha scombussolato i progetti della Fiorentina, ma il club viole non perde tempo ed inizia ad appuntare i possibili nomi che potrebbero sostituire l'attaccante serbo. Fra questi emerge Lorenzo Lucca, classe 2000 del Pisa, che in precedenza fu sondato anche da Giuntoli. Questo è quanto si apprende dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: PISA, ITALY - OCTOBER 02: Lorenzo Lucca of Pisa during the Serie B match between Pisa and Reggina at Arena Garibaldi on October 02, 2021 in Pisa, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)"In ogni caso Barone e Pradé in queste settimane si sono mossi per Lorenzo Lucca, capocannoniere del Pisa e del campionato di Serie B. La sua candidatura, insieme a quella di Gianluca Scamacca, sta a significare che la Fiorentina osserva giovani di qualità.

