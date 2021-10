La conversione degli autisti No Green Pass: Conerobus riattiva due linee che erano state sospese (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - Conerobus ripristina due delle linee sospese da venerdì per carenza di autisti. E intanto il servizio Scuolabus ad Ancona torna a pieno regime. I trasporti locali reggono per ora il colpo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA -ripristina due delleda venerdì per carenza di. E intanto il servizio Scuolabus ad Ancona torna a pieno regime. I trasporti locali reggono per ora il colpo ...

Advertising

lametabasta : Non ricordo purtroppo. Qualcuno mi sa dire se un decreto legge in attesa di conversione può essere eliminato dalla… - MarySpes : RT @Puupy100000: @lucatelese 1938: conversione degli ebrei al cattolicesimo. Chi ha detto che le leggi razziali non funzionano? - giuslillo : @nytimes Uffici e hotel vuoti lasciati vacanti durante e per la pandemia,hanno provocato un'impennata delle convers… - pipippapero : RT @Puupy100000: @lucatelese 1938: conversione degli ebrei al cattolicesimo. Chi ha detto che le leggi razziali non funzionano? - VivaLaFollia : RT @Puupy100000: @lucatelese 1938: conversione degli ebrei al cattolicesimo. Chi ha detto che le leggi razziali non funzionano? -