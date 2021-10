Jannik Sinner oggi è superiore a Lorenzo Musetti. Ma il tennis del toscano è ancora in divenire (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo derby a livello ATP tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è terminato con la vittoria in due set dell’altoatesino: 7-5 6-2 il punteggio finale, in un’ora e 34 minuti. Si sono confermati gli attuali rapporti di forza tra i due, con l’uno che veleggia verso il numero 12 del mondo (e la lotta per le ATP Finals nella Race) e l’altro che sta cercando di uscire dalle difficoltà di un periodo che, dopo il Roland Garros, è stato molto avaro di soddisfazioni. Alla prima partita sul veloce di Anversa, l’altoatesino ha preso le misure alla superficie per poi forzare con sempre maggior vigore nel secondo set, confermando l’adattabilità altissima del suo tennis al contesto indoor. Non per caso è proprio in Belgio che ha ottenuto il primo grande risultato a livello ATP, con la semifinale del 2019. E sempre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo derby a livello ATP traè terminato con la vittoria in due set dell’altoatesino: 7-5 6-2 il punteggio finale, in un’ora e 34 minuti. Si sono confermati gli attuali rapporti di forza tra i due, con l’uno che veleggia verso il numero 12 del mondo (e la lotta per le ATP Finals nella Race) e l’altro che sta cercando di uscire dalle difficoltà di un periodo che, dopo il Roland Garros, è stato molto avaro di soddisfazioni. Alla prima partita sul veloce di Anversa, l’altoatesino ha preso le misure alla superficie per poi forzare con sempre maggior vigore nel secondo set, confermando l’adattabilità altissima del suoal contesto indoor. Non per caso è proprio in Belgio che ha ottenuto il primo grande risultato a livello ATP, con la semifinale del 2019. E sempre ...

