Il look anni '40, una certezza a qualsiasi età. Parola di Hailey! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La nuova chioma d'autunno di Hailey Bieber si ispira alle star della vecchia Hollywood. La top model è tornata sul red carpet omaggiando Lauren Bacall con una pettinatura anni '40: riga da parte, onde scolpite (a effetto wet) e nuance castana con riflessi caramellati. Los Angeles, 19 ottobre 2021. Hailey Bieber in Miu Miu con la chioma wet look. (foto Getty) Leggi anche › Star in quarantena: Hailey Bieber senza trucco e con lo chignon spettinato Hailey Bieber, nuovo look da diva retrò Le star si stanno riabituando ai red carpet e si lanciano in nuove sperimentazioni beauty che talvolta guardano indietro. E' il caso di Hailey Bieber, tornata sul tappeto rosso per l'evento Elle's Women in Hollywood con un look che ...

