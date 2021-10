Grillo: "Reddito di cittadinanza idea rivoluzionaria. Non svilirlo" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Un’idea rivoluzionaria”. Così il fondatore del M5s Beppe Grillo definisce il Reddito di cittadinanza. Per questo motivo, ogni critica a questa misura, secondo Grillo, è un’offesa a tutte le persone che ne hanno avuto bisogno. “Per chi avesse ancora voglia di svilire una delle idee più rivoluzionarie di questo paese, ricordo che ogni critica al Reddito di cittadinanza non è un attacco al M5S, ma un’offesa a 3,7 milioni di persone che fino a ieri non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, e che finalmente non si sentono più invisibili”. Queste le parole di Grillo sul suo blog, dove ha difeso il Reddito di cittadinanza citando i dati Inps. “I dati INPS sul Reddito di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Un’”. Così il fondatore del M5s Beppedefinisce ildi. Per questo motivo, ogni critica a questa misura, secondo, è un’offesa a tutte le persone che ne hanno avuto bisogno. “Per chi avesse ancora voglia di svilire una delle idee più rivoluzionarie di questo paese, ricordo che ogni critica aldinon è un attacco al M5S, ma un’offesa a 3,7 milioni di persone che fino a ieri non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, e che finalmente non si sentono più invisibili”. Queste le parole disul suo blog, dove ha difeso ildicitando i dati Inps. “I dati INPS suldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Reddito Grillo: 'Non svilire il reddito di cittadinanza' "Insieme al reddito di emergenza - sostiene Grillo - sono state raggiunte quasi 5 milioni di poveri, quanti ne certificava l'ISTAT, più o meno, in povertà assoluta. Il reddito di cittadinanza ...

Manovra: Grillo, Rdc idea rivoluzionaria, non svilirlo Così Beppe Grillo, sul suo blog, difende il reddito di cittadinanza citando i dati Inps. .

