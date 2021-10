God of War: svelata la data di uscita del gioco su PC (Di mercoledì 20 ottobre 2021) God of War ha decisamente avuto un enorme successo con il suo debutto su PS4, ricevendo non solo un’accoglienza più che benvoluta dai fan di vecchia e nuova data e dai videogiocatori, ma anche dalla critica in generale, grazie alla sua storia ed al mondo di gioco proposto, che ha ridefinito l’intera serie come la conoscevamo. Adesso, si rimane in attesa del destino che Atreus e Kratos dovranno affrontare, dopo le rivelazioni lasciate sul finale del “primo” capitolo di questa riedizione della saga. Intanto, i giocatori PC si sono trovati ad aggrapparsi ai rumor riguardanti un’uscita sulla piattaforma, ma fino ad ora non si erano avute delle conferme. La data d’uscita di God of War su PC PlayStation ha da tempo iniziato ad aprirsi al lanciare le sue esclusive su PC, anche attraverso il PlayStation Now. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 ottobre 2021) God of War ha decisamente avuto un enorme successo con il suo debutto su PS4, ricevendo non solo un’accoglienza più che benvoluta dai fan di vecchia e nuovae dai videogiocatori, ma anche dalla critica in generale, grazie alla sua storia ed al mondo diproposto, che ha ridefinito l’intera serie come la conoscevamo. Adesso, si rimane in attesa del destino che Atreus e Kratos dovranno affrontare, dopo le rivelazioni lasciate sul finale del “primo” capitolo di questa riedizione della saga. Intanto, i giocatori PC si sono trovati ad aggrapparsi ai rumor riguardanti un’sulla piattaforma, ma fino ad ora non si erano avute delle conferme. Lad’di God of War su PC PlayStation ha da tempo iniziato ad aprirsi al lanciare le sue esclusive su PC, anche attraverso il PlayStation Now. ...

