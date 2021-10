Gasperini | “Prestazione di alto livello L’assenza di Demiral si è fatta sentire nella ripresa”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko con il Manchester United:“Abbiamo subitodinel gioco aereo, per quanto i ragazzi abbiano fatto unadi. Non è facile giocare contro il Manchester, storicamente cambia i risultati nel finale, inserendo tanti attaccanti. Dovevamo presentarci come all’inizio. Abbiamo avuto una grossa opportunità di fare il 3-1, poi abbiamo preso il gol nelle mischie. Sono stati bravi loro, forse un po’ affaticati noi”. È mancato qualcosa nei cambi? “Avevamo cinque giocatori fuori,nello stesso reparto, chiunque è entrato ha fatto una buona. Se facevamo gol in quella circostanza, ne ha avuta anche un’altra Duvan. Loro ...

MANCHESTER - All' Atalanta non bastano i gol di Pasalic e Demiral e unacoraggiosa e di personalità, alla lunga esce la forza del Manchester United che rimonta ...CR7 e Muriel...Sono occasioni che devi cercare di sfruttare facendo una grande'.contro lo United, Allegri contro lo Zenit, con due vittorie alle spalle. Una terza metterebbe una seria ipoteca ...Gian Piero Gasperini ha analizzato, in conferenza stampa ... per quanto i ragazzi abbiano fatto una grande prestazione. Non è facile giocare qui contro il Manchester, una squadra che storicamente ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato di quanto è accaduto nel match che ha visto gli orobici soccombere per 2 a 3 contro lo United.