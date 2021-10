Furgone a metano in fiamme | chiusa la superstrada Milano - Lecco

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nibionno (), 20 ottobre 2021 " La Superverso sud in direzione di. Un furgoncino alimentato aha preso fuoco con il rischio di esplodere , per questo la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Furgone metano

IL GIORNO

Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco e dei colleghi del Comando di Monza per una fuoco in super. Il mezzo da lavoro si è incendiato mentre percorreva la Strada Statale 36 in direzione sud all'altezza di Nibionno.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato il rogo impedendo che si propagasse ulteriormente e che raggiungesse il serbatoio didel mezzo da lavoro. Gli ...Nibionno (Lecco), 20 ottobre 2021 – La Super Milano – Lecco è chiusa verso sud in direzione di Milano. Un furgoncino alimentato a metano ha preso fuoco con il rischio di esplodere, per questo la Stata ...Attimi di apprensione all'ora di pranzo a Nibionno. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco e di Monza sono intervenuti sulla superstrada 36 per l'incendio che ha interessato un furgone a ...