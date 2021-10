Flowe Junior, la carta prepagata che fa dialogare genitori e figli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’immaginario popolare i giovanissimi utilizzano i device per consultare social, agire da creator sulle diverse piattaforme e naturalmente per attività più ludiche, come il gaming. Ma, proprio come gli adulti, online i più giovani fanno anche acquisti: come indicano infatti i dati dell’Osservatorio sulle giovani generazione di Flowe (la pending B Corp del Gruppo Bancario Mediolanum) nella fascia di età 16/18 anni il 76% fa acquisti online, in larga parte in piena autonomia (61%), senza quindi un controllo da parte gli adulti. Ma anche i bambini comprano in rete, nella fascia 7-9 anni (21%). Niente di anomalo dopotutto, se, come emerge dall’indagine che ha indagato un campione di 800 adulti e 200 adolescenti nel periodo maggio-giugno 2021, l’età media in cui i giovani iniziano a utilizzare device tecnologici è 7 anni e poco più. I risultati della ricerca sono stati ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’immaginario popolare i giovanissimi utilizzano i device per consultare social, agire da creator sulle diverse piattaforme e naturalmente per attività più ludiche, come il gaming. Ma, proprio come gli adulti, online i più giovani fanno anche acquisti: come indicano infatti i dati dell’Osservatorio sulle giovani generazione di(la pending B Corp del Gruppo Bancario Mediolanum) nella fascia di età 16/18 anni il 76% fa acquisti online, in larga parte in piena autonomia (61%), senza quindi un controllo da parte gli adulti. Ma anche i bambini comprano in rete, nella fascia 7-9 anni (21%). Niente di anomalo dopotutto, se, come emerge dall’indagine che ha indagato un campione di 800 adulti e 200 adolescenti nel periodo maggio-giugno 2021, l’età media in cui i giovani iniziano a utilizzare device tecnologici è 7 anni e poco più. I risultati della ricerca sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Flowe Junior Pagamenti: nasce 'Flowe junior', la carta di debito per i giovanissimi 'La digitalizzazione ha reso il denaro immateriale, amplificando la possibilità di perdere di vista l'effettivo consumo delle proprie risorse. È per questo motivo che abbiamo ideato la Flowe Junior, una carta prepagata sicura, controllata, digitale e attenta alla sostenibilità, utilizzabile dai ragazzi da 12 a 18 anni'. Così Ivan Mazzoleni, Ad di Flowe, ha presentato la nuova carta ...

