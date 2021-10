Fiorentina, Castrovilli migliora: fissata la data del rientro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli si avvicina. Il centrocampista finora si è visto poco e non ha ancora inciso, poi è finito ko dopo l’infortunio subito a Marassi contro la Sampdoria lo scorso 18 settembre. Negli ultimi giorni Castrovilli ha ripreso gli allenamenti e ieri è tornato a lavorare in gruppo per una parte della seduta. Castrovilli, Fiorentina, rientroLa sua convocazione per Fiorentina-Cagliari di domenica prossima resta però in dubbio. Il centrocampista è rimasto completamente a riposo per 25 giorni e ha bisogno di ritrovare la condizione fisica. Probabile che il suo rientro possa slittare alla prossima settimana quando la Fiorentina sarà impegnata contro la Lazio (giovedì 27 nel turno infrasettimanale) e poi contro lo Spezia la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ritorno in campo di Gaetanosi avvicina. Il centrocampista finora si è visto poco e non ha ancora inciso, poi è finito ko dopo l’infortunio subito a Marassi contro la Sampdoria lo scorso 18 settembre. Negli ultimi giorniha ripreso gli allenamenti e ieri è tornato a lavorare in gruppo per una parte della seduta.La sua convocazione per-Cagliari di domenica prossima resta però in dubbio. Il centrocampista è rimasto completamente a riposo per 25 giorni e ha bisogno di ritrovare la condizione fisica. Probabile che il suopossa slittare alla prossima settimana quando lasarà impegnata contro la Lazio (giovedì 27 nel turno infrasettimanale) e poi contro lo Spezia la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Castrovilli Probabili formazioni Fiorentina - Cagliari: nona giornata Serie A 2021/2022 ...Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez Ballottaggi: - Indisponibili: Dragowski, Castrovilli ...

Colpo del Venezia: una rete di Aramu stende la Fiorentina La Fiorentina naufraga in laguna, cede al Venezia e manca l'aggancio al quarto posto in classifica. ... Assenti Castrovilli, Dragowski e Kokorin, Italiano schiera in campo dal primo minuto Amrabat con ...

Fiorentina, Castrovilli migliora: ecco quando potrebbe rientrare Fantacalcio ® Fiorentina, Castrovilli migliora: ecco quando potrebbe rientrare Fiorentina, quando rientra Castrovilli? Le conseguenze del durissimo colpo al costato sono dunque ormai archiviate per Castrovilli, che adesso potrà iniziare ad allenarsi a pieno ...

Subito in campo E i sudamericani già si scaldano Nemmeno un attimo di pausa per la Fiorentina, che all’indomani del ko contro il Venezia ha ripreso subito ad allenarsi in vista della gara di domenica contro il Cagliari al Franchi, dove il club viola ...

