Femminicidio Brescia: uccisa a martellate per strada, arrestato l'ex (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Castegnato (Brescia), 20 ottobre 2021 - Ancora un Femminicidio , ancora una donna massacrata per mano del suo ex. Questa volta è successo nel Bresciano: la vittima è Elena Casanova , 49 anni, uccisa ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Castegnato (), 20 ottobre 2021 - Ancora un, ancora una donna massacrata per mano del suo ex. Questa volta è successo nelno: la vittima è Elena Casanova , 49 anni,...

Advertising

legenrehumain : RT @LaSkilly: Ennesimo #femminicidio Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall'ex fidanzato, Ezio Ga… - FrancescoPini50 : RT @lucamattanza: Ennesimo femminicidio. Questo a 20 km da casa mia. In provincia di Brescia. Basta. Basta con questo dramma. #bastafemmini… - Phil_di_Fer : RT @LaSkilly: Ennesimo #femminicidio Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall'ex fidanzato, Ezio Ga… - stellainblack : RT @LaSkilly: Ennesimo #femminicidio Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall'ex fidanzato, Ezio Ga… - lucamattanza : Ennesimo femminicidio. Questo a 20 km da casa mia. In provincia di Brescia. Basta. Basta con questo dramma.… -