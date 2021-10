Draghi: “In Italia vaccinazione più spedita che nell’Ue. Grazie a chi l’ha fatto adesso” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente Mario Draghi riferisce in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo. E parla, fra le tante cose, anche di vaccini: “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è sotto controllo Grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità”. Palazzo Madama applaude all’unanimità quando il premier ricorda “l’impegno di medici e infermieri” nella lotta al Covid. “Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente Marioriferisce in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo. E parla, fra le tante cose, anche di vaccini: “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è sotto controlloal senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità”. Palazzo Madama applaude all’unanimità quando il premier ricorda “l’impegno di medici e infermieri” nella lotta al Covid. “Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano ...

Advertising

Giorgiolaporta : Tutta l’Italia si fermi in solidarietà con #Trieste. Cosa c’è di più autoritario e fascista degli #idranti su dei l… - CottarelliCPI : La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi perché vuole tornare a vivere in sicurezza. La pro… - ladyonorato : Trasporto aereo azzoppato, porti in tumulto, proteste e disordini nelle piazze in tutta Italia. Continuiamo a far f… - Traiano73 : RT @EmaEuropeo: Il governo Draghi di grande statura internazionale che farà tornare l'Italia una grande potenzaAHAHAHAHHHAHAHAHHAHAHAHAHAHA… - mistermeo : RT @EliseiNicole: #France Strasbourg Francesca Donato:”In Italia,i diritti umani fondamentali…vengono calpestati dal governo del non eletto… -