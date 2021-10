“Crazy for Football-Matti per il Calcio” con Sergio Castellitto nei panni di Saverio Lulli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Crazy for Football – Matti per il Calcio è un film tratto da una storia vera, presentato ieri 19 ottobre durante la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film verrà trasmesso in tv il prossimo primo novembre con protagonista Sergio Castellitto al fianco di: Antonia Truppo, Massimo Ghini, Cecilia Dazzi, Max Tortora, Lele Vannoli e Angela Fontana. La storia realmente vissuta da Santo Rullo, psichiatra e ideatore della Nazionale Italiana di Calcio a cinque formata da giocatori affetti da problemi di salute mentale; vede la sua vita dedita al reinserimento dei suoi pazienti che, grazie al gioco diventano i protagonisti di un sogno. Photo Credits: Teresa Comberiati Crazy for Football – Matti per il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021)forper ilè un film tratto da una storia vera, presentato ieri 19 ottobre durante la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film verrà trasmesso in tv il prossimo primo novembre con protagonistaal fianco di: Antonia Truppo, Massimo Ghini, Cecilia Dazzi, Max Tortora, Lele Vannoli e Angela Fontana. La storia realmente vissuta da Santo Rullo, psichiatra e ideatore della Nazionale Italiana dia cinque formata da giocatori affetti da problemi di salute mentale; vede la sua vita dedita al reinserimento dei suoi pazienti che, grazie al gioco diventano i protagonisti di un sogno. Photo Credits: Teresa Comberiatiforper il ...

