“Così ha scoperto il tradimento”. Ambra Angiolini e Max Allegri, dettagli (molto) curiosi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ambra Angiolini, la scoperta sul presunto tradimento di Max Allegri. Una rottura avvenuta dopo 4 anni di relazione che ha indubbiamente sollevato un polverone senza quasi precedenti. Dopo la consegna del Tapiro d’oro tra le mani dell’attrice, vicenda che rischia di trasformarsi in una questione legale, l’indiscrezione diffusa sulle colonne del settimanale Chi fa luce sulla scoperta del presunto tradimento da parte dell’allenatore bianconero. Ambra Angiolini ha ringraziato quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza in un momento tanto delicato. Lo avrebbe fatto attraverso i microfoni di Radio Capital, parlando anche del suo “giorno zero”, un punto di ripartenza necessario per riprendere i ritmi della vita dopo una grande delusione. E mentre la consegna del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021), la scoperta sul presuntodi Max. Una rottura avvenuta dopo 4 anni di relazione che ha indubbiamente sollevato un polverone senza quasi precedenti. Dopo la consegna del Tapiro d’oro tra le mani dell’attrice, vicenda che rischia di trasformarsi in una questione legale, l’indiscrezione diffusa sulle colonne del settimanale Chi fa luce sulla scoperta del presuntoda parte dell’allenatore bianconero.ha ringraziato quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza in un momento tanto delicato. Lo avrebbe fatto attraverso i microfoni di Radio Capital, parlando anche del suo “giorno zero”, un punto di ripartenza necessario per riprendere i ritmi della vita dopo una grande delusione. E mentre la consegna del ...

Advertising

welikeduel : 'Non poteva che andare così. È una questione politica, i rapporti con l'Egitto sono così complessi che fanno sì che… - mastaizittaunpo : Ho appena scoperto che il riso venere che mi porto spesso quando pranzo in uni si chiama così perché dovrebbe avere proprietà afrodisiache - RenatoSouvarine : RT @GioGeneSharp: Ho scoperto che esiste anche una lista così. E non è una lista parodia... - giorgio22661989 : RT @Biancanevermind: Ho scoperto adesso di aver bisogno di succo di limone per completare una ricetta, a tanto così dal metterci del limonc… - TemakiAndre : Io basito di aver scoperto solo così per caso le riedizioni per Switch di GTA III, Vice City e San Andreas ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Così scoperto Conoscere i servizi della ASL Toscana Sud Est Dobbiamo dare grande fiducia alla famiglia come la famiglia la deve dare a noi, è solo così che ... la moglie si è avvicinata per racontarmi di un suo malessere, l'ho visitata ed ho scoperto una ...

La bomba ecologica del Turkmenistan: così il colosso mondiale del gas sta avvelenando l'atmosfera in segreto Approfondendo le ricerche, in seguito alla rilevazione di Ghgsat, si è scoperto che quella perdita di metano nei pressi di una stazione di compressione - dove il gas viene preparato e intubato per i ...

Ricerca: studio, cervello dei pedoni non sceglie la via più breve ciociariaoggi.it Dobbiamo dare grande fiducia alla famiglia come la famiglia la deve dare a noi, è soloche ... la moglie si è avvicinata per racontarmi di un suo malessere, l'ho visitata ed houna ...Approfondendo le ricerche, in seguito alla rilevazione di Ghgsat, si èche quella perdita di metano nei pressi di una stazione di compressione - dove il gas viene preparato e intubato per i ...