Cosa ha detto Mario Draghi sullo stato del digitale in Italia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si tenta la rimonta, anticipando i tempi di intervento e gli obiettivi. Mercoledì mattina, intervenendo al Senato prima della sua partenza per partecipare al Consiglio Europeo (del 20 e 21 ottobre), Mario Draghi ha parlato anche dello stato dell’arte della transizione digitale in Italia. Per il momento il nostro Paese non è di certo tra i primi in classifica – rispetto agli altri Paesi della UE – in questa speciale graduatoria, ma il Presidente del Consiglio si è detto molto convinto che (anche) grazie al PNRR (frutto dei fondi europei della Next Generation EU) a breve ci sarà una forte accelerazione che porterà lo Stivale ad assumere il ruolo di apripista a livello continentale. LEGGI ANCHE > La scuola di Draghi lamenta l’esclusione dall’utilizzo dell’app per il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si tenta la rimonta, anticipando i tempi di intervento e gli obiettivi. Mercoledì mattina, intervenendo al Senato prima della sua partenza per partecipare al Consiglio Europeo (del 20 e 21 ottobre),ha parlato anche dellodell’arte della transizionein. Per il momento il nostro Paese non è di certo tra i primi in classifica – rispetto agli altri Paesi della UE – in questa speciale graduatoria, ma il Presidente del Consiglio si èmolto convinto che (anche) grazie al PNRR (frutto dei fondi europei della Next Generation EU) a breve ci sarà una forte accelerazione che porterà lo Stivale ad assumere il ruolo di apripista a livello continentale. LEGGI ANCHE > La scuola dilamenta l’esclusione dall’utilizzo dell’app per il ...

