Claudio Baglioni in concerto ad Aprile 2022 a Udine | Trieste e Pordenone

La musica riparte e così anche le tournée teatrali dei grandi nomi della musica italiana. Fra i tour più attesi della prossima stagione c'è sicuramente quello che vedrà protagonista il grande Claudio Baglioni, cantautore fra i più amati di sempre, che ha ufficializzato oggi le date del suo nuovo progetto live dal titolo "Dodici Note Solo". Dopo "Assolo", "InCanto" e "DieciDita", il 2022 vedrà il grande ritorno dal vivo di Claudio Baglioni, con il suo concerto più appassionante, esclusivo, unico. Saranno ben tre gli appuntamenti nei principali teatri del Friuli Venezia Giulia, per l'organizzazione di Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con PromoturismoFVG: il 5 Aprile 2022 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

