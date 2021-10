Chiaia District Confcommercio aderisce alla campagna Think local day per promuovere gli acquisti di quartiere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiaia District

La Repubblica

Confcommercio aderisce alla campagna nazionale Think local day nata per promuovere gli acquisti di quartiere. Il robot umanoide Pepper spiegherà come coniugare l'esperienza digitale ...Confcommercio aderisce alla campagna nazionale Think local day nata per promuovere gli acquisti di quartiere. Il robot umanoide Pepper spiegherà come coniugare l'esperienza digitale ...Mercoledì 20 ottobre alle ore 12 presso la sede di Confcommercio Napoli (via Medina, 40) si svolgerà la presentazione della campagna Think local day a sostegno degli acquisti di quartiere. Chiaia Dist ...NAPOLI – Mercoledì 20 ottobre alle ore 12 presso la sede di Confcommercio Napoli (via Medina, 40) si svolgerà la presentazione della campagna Think local day a sostegno degli acquisti di quartiere. Ch ...