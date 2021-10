Brunetta: “Aumentare lo stanziamento per il taglio del cuneo fiscale a favore di imprese e lavoratori” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – Nel corso della cabina di regia di ieri sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), il ministro Renato Brunetta ha chiesto a nome di Forza Italia, insieme alla collega Mariastella Gelmini, di “Aumentare quanto più possibile lo stanziamento per il taglio del cuneo fiscale (auspicabilmente fino a 10 miliardi) a favore di imprese e lavoratori”. Non solo: “Abbiamo ritenuto indispensabile, inoltre, una revisione del reddito di cittadinanza, con maggiori controlli nei confronti dei beneficiari e un deciso rafforzamento delle politiche attive”, spiega Brunetta in una nota. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – Nel corso della cabina di regia di ieri sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), il ministro Renatoha chiesto a nome di Forza Italia, insieme alla collega Mariastella Gelmini, di “quanto più possibile loper ildel(auspicabilmente fino a 10 miliardi) adi”. Non solo: “Abbiamo ritenuto indispensabile, inoltre, una revisione del reddito di cittadinanza, con maggiori controlli nei confronti dei beneficiari e un deciso rafforzamento delle politiche attive”, spiegain una nota. L'articolo L'Opinionista.

