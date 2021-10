Atalanta, tegola con lo United: esce a metà partita, non ce la fa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brutte notizie per l’Atalanta e per Giampiero Gasperini che perdono per infortunio anche il difensore Mehdi Demiral. E’ un inizio di stagione sempre più difficile per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro sta avendo una serie clamorosa di infortuni, in ruoli chiave, e soprattutto nel reparto difensivo. La squadra nerazzurra è ormai in emergenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brutte notizie per l’e per Giampiero Gasperini che perdono per infortunio anche il difensore Mehdi Demiral. E’ un inizio di stagione sempre più difficile per l’di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro sta avendo una serie clamorosa di infortuni, in ruoli chiave, e soprattutto nel reparto difensivo. La squadra nerazzurra è ormai in emergenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #Atalanta, nuova tegola per #Gasperini: si ferma per infortunio #Demiral - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #EmpoliAtalanta #SerieA ?? - infoitsport : Atalanta, altra tegola per Gasperini: Djimsiti out un mese -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tegola Salernitana, maledizione infortunati: si ferma di nuovo Ruggeri Una tegola non indifferente per il tecnico della Salernitana che sperava di poter reinserire, gradualmente, il calciatore di proprietà dell'Atalanta. 'Purtroppo non è un buon periodo per me. Altro ...

Il commento di Luciano: 8a giornata di serie A - Milano Post Atalanta che balza a 14 punti, Empoli fermo a quota 9. Preoccupazione in casa orobica per i nuovi ... Altra tegola a metà tempo per la Roma, Zaniolo fuori per un problema muscolare, dentro El Shaara ...

Atalanta, tegola con lo United: esce a metà partita, non ce la fa SerieANews Atalanta, cinque assenze e un sogno: Gasperini sfida Ronaldo Il panorama delle italiane in Champions League sia arricchisce con la sfida tra Atalanta e Manchester United: la Dea non è al completo ma sogna di ripetere l'impresa di Anfield nella casa di Cristiano ...

Tegola sull’Atalanta Toloi si è infortunato BERGAMO. Dovrà fare a meno di Rafael Toloi per la sfida di domani sera contro il Manchester United: il difensore italo-brasiliano - uscito al 39' del primo tempo contro l'Empoli per un problema fisico ...

Unanon indifferente per il tecnico della Salernitana che sperava di poter reinserire, gradualmente, il calciatore di proprietà dell'. 'Purtroppo non è un buon periodo per me. Altro ...che balza a 14 punti, Empoli fermo a quota 9. Preoccupazione in casa orobica per i nuovi ... Altraa metà tempo per la Roma, Zaniolo fuori per un problema muscolare, dentro El Shaara ...Il panorama delle italiane in Champions League sia arricchisce con la sfida tra Atalanta e Manchester United: la Dea non è al completo ma sogna di ripetere l'impresa di Anfield nella casa di Cristiano ...BERGAMO. Dovrà fare a meno di Rafael Toloi per la sfida di domani sera contro il Manchester United: il difensore italo-brasiliano - uscito al 39' del primo tempo contro l'Empoli per un problema fisico ...