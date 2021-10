Arcuri indagato? "Venivo irriso". La rivincita di Giletti, con un sospetto: "Come ha fatto ad attraversare otto governi?" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Alle mie spalle c'è lui, Domenico Arcuri”. Così Massimo Giletti ha aperto la nuova puntata di Non è l'arena di mercoledì 20 ottobre. Il giornalista di La7, pur rimanendo garantista, ha voluto sottolineare Come avesse tutto sommato ragione a sentire puzza di marcio sulla faccenda delle mascherine. “Quando eravamo soli insieme a Giacomo Amadori, lo scorso novembre, a parlare di cose che non ci tornavano sulle mascherine, siamo stati irrisi e guardati con stupore”, ha dichiarato Giletti. “Siamo garantisti sempre - ha aggiunto - però forse avevamo ragione, dato che la Procura ha indagato Arcuri per peculato e abuso di ufficio. La domanda che mi faccio è: Come mai l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Alle mie spalle c'è lui, Domenico”. Così Massimoha aperto la nuova puntata di Non è l'arena di mercoledì 20bre. Il giornalista di La7, pur rimanendo garantista, ha voluto slineareavesse tutto sommato ragione a sentire puzza di marcio sulla faccenda delle mascherine. “Quando eravamo soli insieme a Giacomo Amadori, lo scorso novembre, a parlare di cose che non ci tornavano sulle mascherine, siamo stati irrisi e guardati con stupore”, ha dichiarato. “Siamo garantisti sempre - ha aggiunto - però forse avevamo ragione, dato che la Procura haper peculato e abuso di ufficio. La domanda che mi faccio è:mai l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid ha ...

