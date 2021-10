Allarme Atalanta: un altro infortunio per la Dea! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Atalanta, ospite a Manchester per la difficile trasferta di Champions, dovrà fare a meno di Merih Demiral per il resto della partita. L’autore della rete del momentaneo 0-2 non è sceso in campo per il secondo tempo a causa di una botta riportata nei primi 45?. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’, ospite a Manchester per la difficile trasferta di Champions, dovrà fare a meno di Merih Demiral per il resto della partita. L’autore della rete del momentaneo 0-2 non è sceso in campo per il secondo tempo a causa di una botta riportata nei primi 45?. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

