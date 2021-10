A Fiumicino un torneo di burraco per beneficenza a favore dei malati onco-ematologici

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)– Domenica 24 ottobre 2021 ore 15,30 presso il Salsedine in via della Scafa 143 si svolgerà ilorganizzato dalla A.s.d. Corallo d’Argento iscritta alla Federazione Italiana Giocoe dell’ Associazione R.a.p. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus che da circa 20 anni persegue finalità di solidarietà sociale e socio sanitarie, per agevolare la vita deiaffetti da patologie-ematologiche. “Ringrazio tutti gli organizzatori delper aver pensato alla nostra associazione come beneficiaria del ricavato dell’evento – dichiara il Presidente Giuseppe Ferlito -. Proprio dalla sede diè iniziato un servizio di accompagnamento per i pazienti che effettuano terapie ...