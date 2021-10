Zamparini in lacrime | “Parlo sempre col mio Armando Napoli? Spalletti il migliore”

Advertising

'Armando è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra'. Lo racconta inMaurizio, ex presidente del Palermo a Repubblica annunciando la morte del figlio 23enne a Londra. Il padre racconta di avergli inviato un in bocca al lupo via messaggio, senza mai ..."Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra" , racconta tra leMaurizioal telefono con Repubblica . Non riesce a darsi pace l'ex presidente del Palermo, che ripercorre gli ultimi contatti col figlio senza riuscire a trovare un senso a quanto ...Le parole dell'ex patron rosanero che ha analizzato il momento di difficoltà vissuto nelle ultime settimane e l'ottima scelta che Aurelio De Laurentiis ha fatto affidando la guida del Napoli a Luciano ...Maurizio Zamparini ha parlato di Luciano Spalletti che proprio lui lanciò ai tempi del Venezia: 'E' un allenatore da scudetto, non ho dubbi'.