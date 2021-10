Whirlpool, al via il tavolo al Mise. Assenti i ministri Giorgetti e Orlando (Di martedì 19 ottobre 2021) Sotto al Ministero, il presidio dei circa 500 lavoratori di Whirlpool di Napoli ed Elica di Ancona che sono arrivati in corteo dalla Stazione Termini per quella che è una vertenza caldissima per centinaia di lavoratori Leggi su rainews (Di martedì 19 ottobre 2021) Sotto al Ministero, il presidio dei circa 500 lavoratori didi Napoli ed Elica di Ancona che sono arrivati in corteo dalla Stazione Termini per quella che è una vertenza caldissima per centinaia di lavoratori

collettiva_news : #Whirlpool Sono arrivati in 200 dal sito di via Argine, nel capoluogo partenopeo, per manifestare mentre @MISE_GOV… - Goldwork_Julia : Roma - Whirlpool. I lavoratori chiedono risposte celeri da Giorgetti e O... - LiviaColonnese : RT @MaestroSMorra: Licenziamenti Whirlpool, nuovo round al Mise: lavoratori in protesta a Roma - MaestroSMorra : Licenziamenti Whirlpool, nuovo round al Mise: lavoratori in protesta a Roma - leliozeta : Whirlpool conferma: tutti licenziati. I lavoratori fregati da Di Maio e dal M5S -