Voto ai 18enni al Senato: ora è ufficiale. Mattarella firma e promulga la legge di riforma costituzionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Voto ai 18enni al Senato ora è legge. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha approvato il testo di riforma costituzionale. Dalla prossima tornata elettorale anche i 18enni potranno votare per rinnovare i seggi al Senato oltre che alla Camera dei Deputati. L’iter parlamentare sul Voto al Senato ai 18enni si era concluso lo scorso luglio con l’approvazione ottenuta con 178 voti a favore, 15 contrari e 30 astenuti. Anche i 18enni potranno votare per rinnovare i seggi in Senato Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di riforma ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilaialora è. Il Presidente della Repubblica Sergioha approvato il testo di. Dalla prossima tornata elettorale anche ipotranno votare per rinnovare i seggi aloltre che alla Camera dei Deputati. L’iter parlamentare sulalaisi era concluso lo scorso luglio con l’approvazione ottenuta con 178 voti a favore, 15 contrari e 30 astenuti. Anche ipotranno votare per rinnovare i seggi inIl Presidente della Repubblica Sergiohato ladi...

