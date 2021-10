Venezia, infortunio Johnsen: si teme per la rottura del tendine (Di martedì 19 ottobre 2021) L’infortunio di Johnsen contro la Fiorentina mette paura al Venezia: le condizioni dell’attaccante norvegese Nella vittoria del Venezia contro la Fiorentina c’è anche una nota negativa: l’infortunio di Dennis Johnsen. A inizio secondo tempo, il norvegese è andato a contrasto con Benassi che gli ha provocato un buca nella caviglia. L’attaccante è stato trasportato subito all’ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni spaventato il club lagunare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per Johnsen si teme la lacerazione del tendine; un infortunio che lo terrebbe fuori per diverso tempo. Oggi l’esito degli esami per capire l’entità del problema dell’attaccante del Venezia. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’dicontro la Fiorentina mette paura al: le condizioni dell’attaccante norvegese Nella vittoria delcontro la Fiorentina c’è anche una nota negativa: l’di Dennis. A inizio secondo tempo, il norvegese è andato a contrasto con Benassi che gli ha provocato un buca nella caviglia. L’attaccante è stato trasportato subito all’ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni spaventato il club lagunare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, persila lacerazione del; unche lo terrebbe fuori per diverso tempo. Oggi l’esito degli esami per capire l’entità del problema dell’attaccante del. L'articolo ...

