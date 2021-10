Tassotti | “Per il Milan la partita contro il Porto non sarà l’ultima spiaggia Ecco quale prestazione mi aspetto dai rossoneri”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulladeldi questa seraille sue parole: “Non direi che questa con ilsia. Di certo non l’ultimissima. Ilè in grado di fare 9 punti nelle ultime 3 partite. In casa della gara è delicata, ma mi fermerei a questo termine. Ilha una sua fisionomia, quella che ha garantito successi negli ultimi tempi: miuna squadra aggressiva e veloce, pronta a fare la. Non credo che Pioli cambierà filosofia. Io andrei in questa stessa direzione, le sue idee hanno prodotto risultati. E non mi ...