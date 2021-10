Stellantis | con Thef Charging partnership per network ricarica in Europa

(Di martedì 19 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) –(tramite la società FCA Italy S.p.A. e il coordinamento della Business Unit e-Mobility) ehanno firmato unaper la realizzazione indi undipubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti.L’autonomia e lapubblica sono fattori cruciali per favorire la transizione ad una mobilità più sostenibile attraverso l’adozione su larga scala dei veicoli BEV e PHEV, in linea con il pacchetto “Fit for 55” presentato dalla Commissione Europea lo scorso 14 luglio 2021, i cui obiettivi sono, tra gli altri, ottenere il 100% di auto a zero emissioni immatricolate a partire dal 2035 e installare punti ...

...hanno stretto una partnership per la realizzazione in Europa di una rete di ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti. A ...... MASERATI RINVIA IL SUV Negli altri settori bene Prysmian (+1,28%), mentreperde l'1,82%. La società ha strettoLG Energy Solution un memorandum of understanding per la creazione di una ...Viene sempre dalla Corea del Sud la notizia che il produttore sudcoreano di batterie Samsung SDI e Stellantis avrebbero raggiunto un accordo per la produzione congiunta di batterie per veicoli elettri ...TORINO (ITALPRESS) - Stellantis (tramite la società FCA Italy S.p.A. e il coordinamento della Business Unit e-Mobility) e TheF Charging hanno firmato una ...