Stalking: fino a 180 telefonate al giorno per minacciare la sua ex, arrestato un 56enne nel Barese (Di martedì 19 ottobre 2021) Avrebbe perseguitato la ex compagna convivente per un anno e mezzo arrivando a farle 180 telefonate al giorno, minacciandola di morte, pedinandola e danneggiandole l'auto . I carabinieri hanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 ottobre 2021) Avrebbe perseguitato la ex compagna convivente per un anno e mezzo arrivando a farle 180al, minacciandola di morte, pedinandola e danneggiandole l'auto . I carabinieri hanno ...

