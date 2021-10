Rashford | “L’Atalanta è una squadra aggressiva e molto offensiva Servirà massima attenzione”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 ottobre 2021) In conferenza stampa, in casa Manchester United, ha parlato anche Marcus Rashord. Queste le parole dell’attaccante dei Red Devils in vista della gara contro: “Quando sei in un club come lo United può succedere di tutto. Basta perdere una partita e la pressione si alza, la critica ti assale. Con il Leicester abbiamo fatto un secondo tempo pessimo. Noi come giocatori dobbiamo pensare a cosa fare meglio, ne abbiamo parlato come gruppo. La partita successiva è sempre una grande occasione per noi”. Reagire dopo la sconfitta: “Non solo quando c’è una sconfitta, ma è importante pure quando si vince, anzi forse di più ancora. Con il Leicester, e non parlo della difesa, forse eravamo un po’ troppo aperti. Ne hanno approfittato un po’, vogliamo mostrare quel che siamo capaci domani”. Gli obiettivi: “Vogliamo alzare trofei, quando giochi in questo club non puoi fare ...