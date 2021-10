PS5: un aggiornamento beta per PlayStation App consente agli utenti di condividere screenshot e video (Di martedì 19 ottobre 2021) PlayStation sta lanciando un aggiornamento beta limitato per PlayStation App sui dispositivi mobile. Questa beta consente agli utenti PS5 di caricare screenshot e acquisizioni video, che possono quindi essere visualizzati e condivisi tramite l'app. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021)sta lanciando unlimitato perApp sui dispositivi mobile. QuestaPS5 di caricaree acquisizioni, che possono quindi essere visualizzati e condivisi tramite l'app. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 aggiornamento PlayStation App si aggiorna con una feature per PS5 ... un aggiornamento che porta una feature piuttosto utile. Alcuni utenti possono infatti da ora caricare e visualizzare screen o video registrati direttamente da console PS5 . Le foto e le clip ...

The Witcher 3 è ancora così bello da vedere che la next - gen può aspettare In attesa della Complete Edition prevista nel corso dei prossimi mesi per PS5 e Xbox Series X - S, ... Il recente annuncio di un aggiornamento per le piattaforme di nuova generazione per The Witcher 3 ...

PS5: update 21.02-04.02.00.02 disponibile, peso e dettagli dell'aggiornamento Multiplayer.it The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X: uscita imminente, forse già oggi? The Witcher 3 Wild Hunt per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sembra in dirittura di arrivo almeno stando al leak del database PEGI.

PlayStation App si aggiorna con una feature per PS5 Inoltre, al momento i filmati non possono essere caricati con una qualità 4K e devono necessariamente avere una durata inferiore ai 3 minuti, mentre le immagini possono essere scattate tramite Create ...

