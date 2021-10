(Di martedì 19 ottobre 2021) Denunciato un 50enne di Buccinasco, ogni mese incassava 1.700 euro. A smascherarlo la compagna. Il corpo dell'anziana in buste di plastica ricoperte d'argilla: un materasso per coprire il nascondiglio ...

Advertising

Corriere : Mura la madre morta nell’armadio: la scoperta dopo i sospetti della compagna - a42nno : RT @Corriere: Mura la madre morta nell’armadio: la scoperta dopo i sospetti della compagna - infoitinterno : Buccinasco, mura la madre morta nell’armadio: la scoperta dopo i sospetti della compagna - qnazionale : Mura nell’armadio la madre morta. E per due anni prende la pensione - EugenioBerto70 : Mura nell'armadio madre morta e incassa pensione per 2 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Mura nell

Denunciato un 50enne di Buccinasco, ogni mese incassava 1.700 euro. A smascherarlo la compagna. Il corpo dell'anziana in buste di plastica ricoperte d'argilla: un materasso per coprire il nascondiglio ...Ha murato il corpo della madre, morta da alcuni giorni,'armadio della camera da letto avvolgendolo in sacchi di plastica che aveva ricoperto di argilla e legno perché voleva continuare a incassare la sua pensione da 1.700 euro al mese . Cosa che ha ...Una mozione affinché il Comune di Marcianise si faccia promotore dell'acquisizione del Castello di Loriano. E' il documento presentato dai consiglieri comunali di minoranza (Alessandro Tartaglione, An ...Cento è tornata. Lo ha fatto davanti al suo pubblico che, dopo 3 anni, è tornato a festeggiare una vittoria casalinga, riempiendo nei limiti possibili la Milwaukee Dinelli Arena, e confermandosi per l ...