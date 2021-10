Milan, settore giovanile: i risultati del weekend (Di martedì 19 ottobre 2021) Cade la Primavera del Milan, ma le altre Under non sbagliano, sia in casa che in trasferta. Ecco com'è andata nell'ultimo weekend. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 ottobre 2021) Cade la Primavera del, ma le altre Under non sbagliano, sia in casa che in trasferta. Ecco com'è andata nell'ultimo

Advertising

LombaFab : RT @IvanBiancoNeroJ: @capuanogio Cos'é l'ipocrisia: - in Juve Milan 1/2, ripeto UNObarraDUE cerebrolesi pronunciano parole razziste al port… - FreddoniM : RT @IvanBiancoNeroJ: @capuanogio Cos'é l'ipocrisia: - in Juve Milan 1/2, ripeto UNObarraDUE cerebrolesi pronunciano parole razziste al port… - iamozzii : #Milan #Bolognamilan cerco due biglietti per Bologna Milan di sabato, settore ospiti! @acmilan - IvanBiancoNeroJ : @capuanogio Cos'é l'ipocrisia: - in Juve Milan 1/2, ripeto UNObarraDUE cerebrolesi pronunciano parole razziste al p… - elereje_ : @gianbac1960 @acmilanyouth Raccomandato lui, Giunti e anche Ganz. Manca solo Ibou Ba nello staff delle giovanili/Mi… -