Marty Is Dead al via su Italia1, debutta la serie Emmy ispirata a una storia vera di cyberbullismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Marty Is Dead è un format decisamente contemporaneo e necessario. Al via da martedì 19 ottobre su Italia 1, #MartyisDead racconta casi reali di cyberbullismo e si è aggiudicata un premio agli International Emmy Awards 2020 nella categoria Miglior serie di Breve Durata. Marty Is Dead, realizzata in Repubblica Ceca ma diventata rapidamente popolare in diversi Paesi d’Europa e del mondo, condensa in 8 brevi episodi la storia di Marty, un ragazzo che perde la vita a quindici anni dopo aver subito atti di bullismo via Internet. Quando il padre controlla il computer del figlio ormai defunto, scopre un aspetto sconvolgente della sua vita, ma soprattutto quanto abbia sofferto nell’ultimo periodo caratterizzato ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)Isè un format decisamente contemporaneo e necessario. Al via da martedì 19 ottobre su Italia 1, #isracconta casi reali die si è aggiudicata un premio agli InternationalAwards 2020 nella categoria Migliordi Breve Durata.Is, realizzata in Repubblica Ceca ma diventata rapidamente popolare in diversi Paesi d’Europa e del mondo, condensa in 8 brevi episodi ladi, un ragazzo che perde la vita a quindici anni dopo aver subito atti di bullismo via Internet. Quando il padre controlla il computer del figlio ormai defunto, scopre un aspetto sconvolgente della sua vita, ma soprattutto quanto abbia sofferto nell’ultimo periodo caratterizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Marty Dead Marty is dead: tutto sulla serie TV shock sul cyberbullismo Vediamo ora tutto quello che c'è da sapere a proposito di Marty is dead. Marty is dead: la trama della serie TV La serie TV Marty is dead è composta da otto diversi episodi , la trama ruota intorno ...

'#Martyisdead', la serie sul cyberbullismo Cecilia Uzzo Fiction Marty is Dead Stagione 1 - Episodio 1 01:05 domani oggi in onda 20 Oct Si parla di cyberbullismo con "#Martyisdead" , la serie al via da martedì 19 ottobre , con tre appuntamenti in seconda serata su ...

Marty is Dead, su Italia 1 la miniserie che racconta il cyberbullismo Tvblog Marty Is Dead al via su Italia1, debutta la serie Emmy ispirata a una storia vera di cyberbullismo Marty Is Dead su Italia1 dal 19 ottobre, la serie ceca su una storia vera di cyberbullismo è stata premiata agli International Emmy Award ...

Martyisdead: arriva la nuova serie tv sul cyberbullismo Andrà in onda a partire da questa sera ed in seconda serata su Italia 1 la nuova serie tv intitolata Martyisdead e suddivisa in tre appuntamenti.

