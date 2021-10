Lombardia | in Consiglio regionale iniziativa sulla prevenzione del tumore al seno

(Di martedì 19 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildellaha dedicato questa mattina un momento alle iniziative di “Ottobre rosa“, la campagna per sensibilizzare donne, istituzioni e territoridelal. Si tratta di una battaglia cruciale per la salute e che vede lain prima linea e per molti aspetti all’avanguardia. Il carcinoma alla tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

EpisFederica : ? Anche oggi ci onoriamo di appartenere alla grande #Lombardia! Il Consiglio regionale ha approvato, unico nel suo… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: Il Consiglio regionale della #Lombardia approva l'intesa sulla mobilità transfrontaliera siglata con il Cantone #Ticino htt… - zizionice : RT @tvsvizzera: Il Consiglio regionale della #Lombardia approva l'intesa sulla mobilità transfrontaliera siglata con il Cantone #Ticino htt… - tvsvizzera : Il Consiglio regionale della #Lombardia approva l'intesa sulla mobilità transfrontaliera siglata con il Cantone… - alepileri67 : RT @Lombard5stelle: ??SANITÀ LOMBARDA TORNA ALL'ANTICO: RIECCO IL MODELLO FORMIGONI! Il nostro portavoce @fumax68 su @LaNotiziaTweet ha par… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Consiglio

Prevenzione del tumore al seno: ilregionale ha dedicato questa mattina un momento alle iniziative di "Ottobre rosa", la ...che è una battaglia cruciale per la salute e che vede la......e delle Infrastrutture e Mobilità e il 10 per cento ciascuno dalle due Regionie Veneto. Il restante 5 per cento proviene dal Trentino. Via libera anche alla composizione deldi ...Milano, 19 ottobre 2021 – Il Consiglio regionale lombardo ha approvato la proposta di legge al Parlamento, con la quale Regione Lombardia chiede di modificare la Legge di Bilancio 2018, al fine di ...Il Consiglio regionale della Lombardia ha dedicato questa mattina un momento alle iniziative di "Ottobre rosa", la campagna per sensibilizzare donne, ...