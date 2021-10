Lo Yemen che conquistò Pasolini (Di martedì 19 ottobre 2021) Pasolini si trova nello Yemen per alcune riprese del Decameron. Sana’a, la capitale, lo conquista. Ne parlerà come di «una Venezia selvaggia sulla polvere senza San Marco e senza la Giudecca, una città-forma, la cui bellezza non risiede nei deperibili monumenti, ma nell’incompatibile disegno… è uno dei miei sogni» (Corpi e luoghi). Il 18 ottobre del 1970, ultimo giorno della lavorazione del film, gli avanza un po’ di pellicola e decide di girare su quella città che l’ha conquistato un breve documentario di 13 minuti, che risulta splendido grazie alla fotografia di Tonino delli Colli e di Sebastiano Celeste (quest’ultimo però non è menzionato nei titoli). L’idea è di far conoscere Sana’a e con lei altre città, far conoscere la bellezza dei loro centri storici, mobilitare le coscienze e impedire snaturamenti, demolizioni, abusi. Dell’impegno che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021)si trova nelloper alcune riprese del Decameron. Sana’a, la capitale, lo conquista. Ne parlerà come di «una Venezia selvaggia sulla polvere senza San Marco e senza la Giudecca, una città-forma, la cui bellezza non risiede nei deperibili monumenti, ma nell’incompatibile disegno… è uno dei miei sogni» (Corpi e luoghi). Il 18 ottobre del 1970, ultimo giorno della lavorazione del film, gli avanza un po’ di pellicola e decide di girare su quella città che l’ha conquistato un breve documentario di 13 minuti, che risulta splendido grazie alla fotografia di Tonino delli Colli e di Sebastiano Celeste (quest’ultimo però non è menzionato nei titoli). L’idea è di far conoscere Sana’a e con lei altre città, far conoscere la bellezza dei loro centri storici, mobilitare le coscienze e impedire snaturamenti, demolizioni, abusi. Dell’impegno che ...

