LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: dominio cinese nell’All Around dopo due suddivisioni, in testa Zhang (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52: Così la classifica provvisoria del corpo libero: 1 Kovtun Illia UKR 14.333 2 Stretovich Ivan RGF 14.266 3 Abad Nestor ESP 14.233 4 Plata Joel ESP 14.133 5 Zhang BohengCHN CHN14.1338.3335.800 6 Meszaros Krisztofer HUN 14.033 7 Chepurnyi Nazar UKR 14.008 8 van den Keybus LukaBEL 13.966 13.50: Questa la classifica provvisoria dell’All Around dopo due suddivisioni: 1 Zhang Boheng CHN 14.133 14.666 14.866 14.766 15.300 14.166 87.897 2 Shi Cong CHN 13.200 13.466 13.933 14.233 15.200 13.866 83.898 3 Kovtun Illia UKR 14.333 13.766 12.500 14.066 14.700 14.200 83.565 4 Meszaros Krisztofer HUN 14.033 13.600 12.933 14.200 14.566 13.300 82.632 5 Plata Joel ESP 14.133 13.633 13.300 14.066 13.666 13.100 81.898 6 van den Keybus Luka BEL ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52: Così la classifica provvisoria del corpo libero: 1 Kovtun Illia UKR 14.333 2 Stretovich Ivan RGF 14.266 3 Abad Nestor ESP 14.233 4 Plata Joel ESP 14.133 5BohengCHN CHN14.1338.3335.800 6 Meszaros Krisztofer HUN 14.033 7 Chepurnyi Nazar UKR 14.008 8 van den Keybus LukaBEL 13.966 13.50: Questa la classifica provvisoria dell’Alldue: 1Boheng CHN 14.133 14.666 14.866 14.766 15.300 14.166 87.897 2 Shi Cong CHN 13.200 13.466 13.933 14.233 15.200 13.866 83.898 3 Kovtun Illia UKR 14.333 13.766 12.500 14.066 14.700 14.200 83.565 4 Meszaros Krisztofer HUN 14.033 13.600 12.933 14.200 14.566 13.300 82.632 5 Plata Joel ESP 14.133 13.633 13.300 14.066 13.666 13.100 81.898 6 van den Keybus Luka BEL ...

