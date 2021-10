L’ex senatore di Fi Giancarlo Pittelli arrestato con concorso esterno. I pm: “Rapporto stabile con le cosche. Fungeva da postino” (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è anche l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, tra gli arrestati dell’inchiesta “Mala pigna”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, che ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca ‘ndranghetista Piromalli. Già arrestato e imputato per concorso esterno nel maxi-processo “Rinascita Scott” in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia, L’ex parlamentare è uno dei 29 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Vincenza Bellini su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e dei sostituti della Dda Gianluca Gelso, Paola D’Ambrosio e Giorgio Panucci. Anche in questo caso l’accusa è di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è anche l’avvocato, exdi Forza Italia, tra gli arrestati dell’inchiesta “Mala pigna”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, che ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca ‘ndranghetista Piromalli. Giàe imputato pernel maxi-processo “Rinascita Scott” in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia,parlamentare è uno dei 29 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Vincenza Bellini su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e dei sostituti della Dda Gianluca Gelso, Paola D’Ambrosio e Giorgio Panucci. Anche in questo caso l’accusa è di ...

