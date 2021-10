Lazio | era da maggio 2013 che non segnava almeno 3 gol in un match di Serie A contro l’Inter

(Di martedì 19 ottobre 2021) Con l’ultimo rigore laé diventata in solitaria la formazione che ha ricevuto piú rigori nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) neiri cinque campionati europei (32 a favore). Lanon perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio inA: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020il Bologna chenon perdeva undiA dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta pernelle ultime 30 partite diA (l’altrala Juventus a). Era dache ...

Advertising

ZZiliani : Se #Irrati avesse fermato il gioco per il fallo di #Leiva su #DiMarco, i giocatori dell’#Inter gli si sarebbero riv… - alesco75 : RT @krudotw: Ovviamente il 1 novembre 2020, data di Torino-Lazio, della variante VUI-21APR-01 o B.1.617 o “Delta” a stento se n’era sentito… - flamanc24 : RT @krudotw: Ovviamente il 1 novembre 2020, data di Torino-Lazio, della variante VUI-21APR-01 o B.1.617 o “Delta” a stento se n’era sentito… - FabrizioSapia : @CiacciaStryker @Brandofrascella @labaro1900 Esatto, sembrava il Lazio-Inter dell'infortunio di Ronaldo, con la dif… - easygius : @ncorrasco L'apporto di Correa sarà sempre questo, era questo anche alla Lazio. 1 partita ottima, un paio da suffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio era

Corriere dello Sport

E intanto Dimarcosempre a terra. Perché quindi, se non si è fermata l'Inter, avrebbe dovuto fermarsi la?! Per fair play? Ma se non ce l'ha avuto un suo compagno avrebbero dovuto averlo gli ...E quel qualcosastato anche la presenza fisica di D'Aversa a fianco dei suoi calciatori sul ... cioè sono spalmati solo sue due partite, quelle in trasferta controe Verona. All'Olimpico ...Potrebbe essere scritta oggi la parola fine sul “Processo tamponi” così come è stato definito dalla stampa nazionale. In mattinata avverrà da remoto l’udienza davanti al massimo organo di giustizia de ...Prosegue anche nella stagione 2021-2022 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la ...