Juve verso lo Zenit | de Ligt si allena in gruppo

Matthijs De Ligt prova a recuperare per la partita di domani sera tra Zenit San Pietroburgo e Juventus. Il difensore olandese, che ha saltato in via precauzionale la sfida di domenica sera con la Roma per un problema muscolare, si sta allenando regolarmente in gruppo insieme ai compagni di squadra. Out invece Paulo Dybala, ancora fermo per l'infortunio rimediato con la Sampdoria, e Adrien Rabiot, alle prese con il Covid-19.

