Juve, i convocati per lo Zenit: torna De Ligt out Dybala (Di martedì 19 ottobre 2021) Recuperato Matthijs De Ligt, ancora assenti Paulo Dybala e Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri ha convocato 21 giocatori per la sfida di San Pietroburgo contro lo Zenit, in programma domani, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questo l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Kean. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Recuperato Matthijs De, ancora assenti Pauloe Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri ha convocato 21 giocatori per la sfida di San Pietroburgo contro lo, in programma domani, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questo l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Kean.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23, ecco i convocati per #JuveSeregno. Appuntamento alle 17.30! ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusRoma #SerieA ?? - sportli26181512 : Juve, i convocati di Allegri per lo Zenit. Dybala non ce la fa: Il tecnico toscano per il match di Champions League… - sportli26181512 : Convocati Juve per lo Zenit: ancora fuori Dybala e Rabiot, torna De Ligt. C'è Morata: Ancora out Dybala e Rabiot, t… - gilnar76 : Convocati Juve per lo Zenit: c’è un rientro importante, out Dybala #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -