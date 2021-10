Il dolore di Gianni Morandi per la morte della figlia | con Maurizio Costanzo ricorda il dramma

(Di martedì 19 ottobre 2021) Era la primadie Laura Efrikian ed è sempre stata l’ex moglie a parlarne, questa volta è il cantante a tirare fuori queldel passato.è il primo ospite di, de L’Intervista, il programma in seconda serata che vedremo in onda mercoledì 20 ottobre su Canale 5. L’artista si racconta senza tralasciare i momenti di crisi e dicosì come quelli più belli e pieni di passione grazie alla musica e all’amore. Era il 1967 epartecipava a Canzonissima, Laura Efrikian era incinta ma il parto era previsto per febbraio, Canzonissima terminava il 6 gennaio del ’67.La notte prima purtroppo sua moglie fu ricoverata d’urgenza, nacque la bambina che ha vissuto solo ...

' Bastavano 10 secondi in piu, secondo me… perche poi svieni dal… E poi comunque mi sono salvato la faccia e la pelle... Sono stato ricoverato in ospedale 28 giorni '....Il cantante ricorda il drammatico episodio nell'Intervista a Maurizio Costanzo in onda mercoledì 20 settembre su Canale ...Era la prima figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian ed è sempre stata l’ex moglie a parlarne, questa volta è il cantante a tirare fuori quel dolore del passato. Gianni Morandi è il primo ospite di ...L'Intervista: Gianni Morandi da Maurizio Costanzo dopo il drammatico incidente «Bastavano 10 secondi in più e...». Il cantante si racconta in modo intimo e intenso, e rivela ...