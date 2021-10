I risultati di Champions League: spettacolo Ajax, colpi di Liverpool e Real Madrid (Di martedì 19 ottobre 2021) Le prime partite della fase a gironi di Champions League sono state veramente scoppiettanti. Sono scese in campo le prime due squadre italiane, si tratta di Inter e Milan che hanno rispettivamente vinto e perso contro Sheriff e Porto. Nei primi match dominio di Manchester City e Sporting che hanno vinto senza grossi problemi contro Brugge e Besiktas. L’Ajax è uno spettacolo, dominio contro il Dortmund e vittoria con il punteggio di 4-0. Il big match è del Liverpool, la squadra di Klopp ha sbancato il campo dell’Atletico Madrid. Cinque gol del Real Madrid contro lo Shakhtar, il Psg vince contro il Lipsia con un super Messi: doppietta e gol su rigore con il cucchiaio. I risultati di Champions ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) Le prime partite della fase a gironi disono state veramente scoppiettanti. Sono scese in campo le prime due squadre italiane, si tratta di Inter e Milan che hanno rispettivamente vinto e perso contro Sheriff e Porto. Nei primi match dominio di Manchester City e Sporting che hanno vinto senza grossi problemi contro Brugge e Besiktas. L’è uno, dominio contro il Dortmund e vittoria con il punteggio di 4-0. Il big match è del, la squadra di Klopp ha sbancato il campo dell’Atletico. Cinque gol delcontro lo Shakhtar, il Psg vince contro il Lipsia con un super Messi: doppietta e gol su rigore con il cucchiaio. Idi...

